В среду в порт Джазан на юго-западе Саудовской Аравии попал снаряд, который, по заявлению коалиции во главе с Саудовской Аравией, был выпущен йеменской группировкой хуситов. Инцидент привел к незначительным повреждениям, мирные жители не пострадали, сообщает Anadolu Agency.

Заявление коалиции

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил в соцсети X, что снаряд упал на территории порта. По его словам, в результате инцидента зафиксированы незначительные повреждения, а данных о раненых среди мирных жителей нет.

Аль-Малики добавил, что власти устанавливают тип снаряда, использованного при атаке.

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Порт рядом с Йеменом

Джазан расположен на побережье Красного моря недалеко от границы с Йеменом. По данным агентства, город неоднократно подвергался ракетным и дроновым атакам хуситов на фоне эскалации боевых действий.

В материале также отмечается, что последний инцидент произошел на фоне серии атак хуситов на гражданскую и экономическую инфраструктуру Саудовской Аравии, в частности аэропорты и объекты в Эр-Рияде. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена в противостоянии с хуситами, которые контролируют столицу страны Сану с сентября 2014 года.

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