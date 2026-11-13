Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что в четверг, 12 ноября, перехватила и уничтожила два беспилотника, запущенные йеменским движением хуситов. Один из них, по заявлению коалиции, был уничтожен над районом Эр-Рияда, второй — над Восточной провинцией Саудовской Аравии, сообщает Anadolu Agency.

Заявление представителя коалиции

О перехвате беспилотников в социальной сети X сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики. Он заявил, что оба аппарата были уничтожены. Дополнительная информация о беспилотниках или возможном ущербе сразу не поступала.

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Война в Йемене

Боевые действия между правительственными силами Йемена и хуситами возобновились в июле. По данным ООН, с тех пор погибли или были ранены 12 тысяч человек. Возобновление боевых действий прервало период относительного затишья, который продолжался с апреля 2022 года, и ухудшило гуманитарный кризис в Йемене на фоне перемещения населения.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и несколько провинций. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку йеменского правительства.

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