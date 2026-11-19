В районе Мундафан на юге Саудовской Аравии археологи исследовали памятник Урук-аль-Джулайба возрастом около 125 тысяч лет. Там обнаружили каменные орудия, ископаемые останки животных и растений, свидетельствующие о существовании озёр, травянистых равнин и богатой фауны на территории, которая сейчас является пустыней, сообщает ScienceDaily.

Древнее озеро Мундафан

С помощью спутникового моделирования рельефа исследователи реконструировали древнее пресноводное озеро площадью примерно 340 квадратных километров и глубиной до 29 метров. Выводы основаны на данных об отложениях, рельефе и останках водных организмов. Озеро, вероятно, было стабильной пресноводной средой, окружённой открытыми травянистыми участками и растительностью.

Более чем в 130 локациях учёные идентифицировали свыше 500 ископаемых образцов растений и животных, в том числе беспозвоночных. Среди животных, населявших регион, были бегемоты, вымершие длиннорогие буйволы, верблюды, аравийские ориксы, газели и страусы.

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Каменные орудия и растительные следы

На главном участке раскопок археологи собрали 5511 каменных орудий длиной более 2 сантиметров. Более 98% изделий были изготовлены из кремня. Анализ показал использование леваллуазской техники, при которой камень подготавливали для получения заранее запланированных отщепов.

На части орудий сохранились следы растительного сырья. Смола и древесный материал свидетельствуют, что некоторые каменные наконечники могли крепиться к рукоятям или древкам для изготовления охотничьего оружия. Исследователи также зафиксировали признаки обработки клубней, кустарников и пальмовых листьев.

Некоторые обнаруженные растительные следы связаны с видами, содержащими токсичные соединения. Учёные осторожно предполагают, что охотники могли использовать такие вещества в технологиях охоты, однако подчёркивают предварительный характер этой интерпретации. Исследование провели Саудовская комиссия по наследию, Университет науки и технологий имени короля Абдаллы и Университет Гриффита; результаты опубликованы в журнале Science.

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