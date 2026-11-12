Археологи обнаружили на юге Саудовской Аравии более 5 500 каменных артефактов, в том числе острия со следами веществ, связанных с ядовитым растением. Находки сделали на берегу древнего озера Урук-эль-Джалиба в пустыне Руб-эль-Хали, сообщает Live Science.

Древнее озеро в пустыне

Исследователи изучали местность, название которой переводится как «песчаные дюны водопоя». Сейчас это жаркий и чрезвычайно засушливый район с большими песчаными дюнами. Однако в прошлом здесь существовало пресноводное озеро площадью около 340 квадратных километров и глубиной до 29 метров.

Ископаемые останки свидетельствуют, что вокруг водоема жили бегемоты, буйволы, страусы, верблюды, газели и ориксы. Здесь также росли пальмы, тростник, деревья и кустарники. Ученые предполагают, что ранние современные люди использовали эти ресурсы для питания и других нужд.

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Следы охоты и растительных веществ

Некоторые каменные острия имеют повреждения от ударов, совместимые с охотой на крупных животных. Микроскопический анализ также выявил возле кончиков следы животных тканей. Расположение орудий совпадало со скоплениями костей животных, что, по мнению авторов исследования, указывает на использование побережья для охоты и разделки добычи.

На нескольких остриях нашли химические остатки, связанные с акокантерой Шимпера Acokanthera schimperi. Это растение распространено в Восточной и Центральной Африке, а также на юге Аравийского полуострова; исторически его экстракты использовали для отравления наконечников копий и стрел. Авторы работы считают, что артефакты могут быть самым древним свидетельством применения яда в охотничьем оружии, однако не установили, как именно готовили яд и был ли он эффективен.

Ограничения датирования

Исследование опубликовали в журнале Science. Ученые связывают возраст места с периодом около 125 тысяч лет назад и предполагают, что его могли использовать представители Homo sapiens, хотя человеческих останков там не обнаружили. В то же время археолог Джеффри Роуз, не участвовавший в работе, отметил: все каменные артефакты были собраны с поверхности, а не из датированных слоев. Поэтому возраст в 125 тысяч лет является для орудий максимально возможным возрастом, а не окончательно установленной датой.

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