В городе Газа, в секторе Газа, в рыболовном порту на западе города состоялась акция солидарности с запланированными трудовыми протестами портовых работников в разных странах. Участники выступили против использования портов и цепочек поставок для поддержки израильских военных операций в секторе Газа.

Акции в 113 портах

Запланированные на пятницу остановки работы и демонстрации различной продолжительности, по оценкам организаторов, должны охватить более 25 профсоюзов, представляющих работников 113 портов в 22 странах и территориях. Как сообщает Anadolu Agency, участники этих акций будут призывать прекратить перевозку оружия и военного оборудования через гражданские порты в зоны конфликтов.

Участники собрания в Газе передали слова поддержки портовикам и морякам, признавая их действия против использования гражданской инфраструктуры для поддержки израильских военных операций. Представительница инициатив Sumud Нур Саад заявила, что глобальные трудовые акции направлены на то, чтобы не допустить использования государственных ресурсов и средств для военной экономики и вооружений. По ее словам, участники призывают вместо этого направлять эти ресурсы на нужды людей.

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Обращение рыбаков

Президент Генерального союза работников рыболовства и морского производства Закария Бакр сообщил, что акция должна была передать послание палестинских рыбаков работникам портов по всему миру и поблагодарить их за солидарность. По его словам, рыбаки в секторе Газа более трех лет не имеют доступа к морю и за этот период сталкивались с убийствами, ранениями, арестами и уничтожением имущества.

Бакр призвал вернуть рыбакам возможность работать и продолжать международные акции солидарности. В материале отмечается, что израильские ограничения по-прежнему не позволяют палестинским рыбакам выходить в море на фоне тяжелого гуманитарного кризиса в секторе Газа.

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