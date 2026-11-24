Органы здравоохранения сектора Газа, Палестина, 24 ноября объявили эпидемическую тревогу из-за резкого роста числа случаев менингита. С середины октября там зарегистрировали более 533 случаев инфекции и четыре смерти. Об этом сообщает UPI.

Чаще всего болеют младенцы

Дети в возрасте до одного года составляют 71% всех инфицированных, зарегистрированных с октября. На новорождённых приходится 13% случаев. Около 73% пациентов являются перемещёнными палестинцами.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил в Женеве, что число инфекций начало быстро расти во второй половине октября и продолжает увеличиваться. Больше всего случаев зафиксировали в городе Газа и Хан-Юнисе.

Нехватка ресурсов для диагностики

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о 272 случаях менингита только за октябрь. Для сравнения, в обычный месяц там регистрировали от 30 до 50 инфекций.

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Представитель министерства Нидаль Гонейм заявил, что распространение болезни представляет угрозу для жизни сотен тысяч палестинцев, в том числе детей. По его словам, с начала года от менингита умерли 15 палестинцев.

По данным ВОЗ, число подозреваемых случаев вирусного менингита почти в четыре раза превышает показатель за соответствующий период 2025 года, а подозреваемых бактериальных инфекций стало более чем в четыре раза больше. ВОЗ и местное министерство здравоохранения отслеживают вспышку, однако дефицит лабораторных ресурсов затрудняет определение того, имеют ли пациенты бактериальную или вирусную форму менингита.

Переполненные убежища, ограниченный доступ к безопасной питьевой воде, повреждённая санитарная инфраструктура и ухудшение работы системы здравоохранения повышают уязвимость населения к инфекционным заболеваниям.

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