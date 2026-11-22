В результате израильских атак в секторе Газа погибли трое палестинцев. Об этом со ссылкой на медицинские источники сообщает Anadolu Agency. Агентство назвало эти атаки очередным нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного в прошлом году.

В то же время данные о количестве раненых в материале Anadolu Agency не согласуются. В первом абзаце говорится о четырех пострадавших, среди которых ребенок. Однако в описаниях отдельных эпизодов сообщается как минимум о девяти раненых.

Атаки вблизи Дейр-эль-Балаха и Хан-Юниса

По данным медицинского источника, 50-летний мужчина погиб, когда израильский дрон сбросил боеприпас вблизи перекрестка Аль-Матахин к востоку от Дейр-эль-Балаха. Еще один палестинец умер от ранений, полученных во время ночного удара по лагерю для перемещенных лиц в Аль-Маваси, к западу от Хан-Юниса. По сообщению агентства, тогда были ранены пять человек.

Третий палестинец умер от ранений после удара израильского дрона в районе Аль-Маслах к юго-западу от Хан-Юниса. Также 12-летний мальчик получил ранение спины, когда израильские силы открыли огонь в направлении района Аль-Сикка в центральной части Хан-Юниса.

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Обстрелы на севере и востоке сектора

В Бир-эн-Наадже к западу от Джабалии израильский дрон, по данным Anadolu Agency, ударил по группе гражданских лиц. Ранения получили три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Агентство также сообщило, что израильская военная техника вела интенсивный огонь в направлении палаток для перемещенных лиц к востоку от Хан-Юниса, а артиллерия обстреливала прилегающие районы. Израильская армия также подрывала палестинские здания и другие сооружения к востоку от «желтой линии» — границы отвода израильских войск на первом этапе соглашения о прекращении огня. Израильские военные катера обстреляли побережье города Газа.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с 10 октября 2025 года в результате нарушений режима прекращения огня погибли 1675 палестинцев, еще 6095 были ранены. Anadolu Agency также отмечает, что с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 176 тысяч получили ранения.

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