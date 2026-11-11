В секторе Газа в Палестине погибли жена и дети палестинца Ахмеда Набхана, сообщает Der Spiegel. Издание опубликовало фотографию Набхана после похорон его жены и детей в Джабалии.

Подпись к фотографии

В подписи к снимку указано, что жену и детей Набхана убили песок и обломки.

Четвертая зима войны

Материал Der Spiegel посвящен гуманитарной ситуации в секторе Газа в зимний период. В нем говорится, что холод, осадки и шторм вновь приводят к гибели людей.

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Авторы пишут, что это уже четвертая зима с начала войны. По их мнению, смертельные последствия непогоды связаны не только с природными условиями, но прежде всего с политикой.

Статья была опубликована 11 ноября 2026 года в 13:53. Текст подготовили Гада Алькурди и Юлиане фон Миттельштедт, фотографии — Сахер Альгорра.

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