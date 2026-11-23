В Джабалии в секторе Газа, по данным Агентства ООН для помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (БАПОР), в результате израильского удара погиб один его сотрудник, еще трое получили ранения. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на заявление БАПОР.

Сотрудники находились возле водяной скважины

Исполняющий обязанности генерального комиссара БАПОР Кристиан Сондерс выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника и ранением еще троих. В заявлении агентства отмечается, что удар произошел рядом с местом, где они работали в Джабалии.

По данным БАПОР, сотрудники выполняли обычные обязанности возле водяной скважины и предоставляли общине критически важные услуги.

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Данные БАПОР о потерях

Агентство призвало защищать гуманитарных работников при любых обстоятельствах. По его данным, с начала войны Израиля в Газе число погибших сотрудников БАПОР и других людей, поддерживавших его работу, возросло до 397.

Anadolu Agency также сообщило, что израильская армия продолжала атаки в палестинском анклаве, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года. По данным агентства, с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 176 тысяч получили ранения.

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