В Сэндае, Япония, 203 волонтёра участвуют в программе профилактики старческой астении среди пожилых людей. Инициатива действует в городе пятый год и предполагает, что люди старшего возраста помогают ровесникам поддерживать здоровье, сообщает The Japan Times.

Старческой астенией называют состояние, при котором человек с возрастом слабеет физически и психически, что повышает риск потребности в долгосрочном уходе. Волонтёры проводят проверки в центрах поддержки сообщества и во время местных мероприятий, посвящённых здоровью.

Обучение для новых участников

24 сентября в доме ухода за пожилыми людьми Sendai Choseien в районе Аоба прошло практическое обучение для новых волонтёров. В нём приняли участие 31 человек, хотя было запланировано 25 мест. До этого, 10 сентября, участники прошли лекционную часть.

Во время тренинга волонтёры учились измерять окружность икры, проверять чёткость речи с помощью прибора и выполнять тест с подъёмом со стула на одной ноге. К обучению также присоединились опытные участники программы, которые помогали новичкам осваивать эти практики.

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Более 100 муниципалитетов Японии

Проверки на старческую астению разработали директор Института геронтологии Токийского университета Кацуя Иидзима и другие специалисты. Волонтёрскую программу для организации таких проверок в сообществах запустили в 2015 году в городе Касива префектуры Тиба. Сейчас подобные инициативы работают более чем в 100 муниципалитетах Японии.

В Сэндае программу внедрили в 2022 финансовом году, начав с района Ивакири. Среди 203 зарегистрированных волонтёров есть члены восьми районных групп, созданных через центры поддержки сообщества, а также люди, прошедшие индивидуальное обучение и помогающие на мероприятиях в разных частях города. В 2026 финансовом году город планирует создать ещё две районные группы — в районах Аоба и Тайхаку.

Обычно волонтёрами могут стать люди в возрасте от 65 лет. За каждое участие в проверках они получают 300 баллов в местной программе поощрения активных пожилых жителей: один балл равен одной иене и может быть использован в магазинах, участвующих в программе.

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