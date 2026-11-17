В Сербии 140 избранных представителей Студенческого списка должны принести присягу во вторник в ходе первого заседания нового парламента. Движение политических аутсайдеров победило на парламентских выборах в октябре, опередив Сербскую прогрессивную партию Александра Вучича. Это завершает 14 лет правления Вучича и его партии, сообщает The Guardian.

Формирование нового правительства

В Студенческий список вошли академики, юристы, ученые и актер. Правительство во главе с премьер-министром Джуро Мацутом продолжит исполнять обязанности, пока депутаты не утвердят состав кабинета, предложенный Студенческим списком.

Состав будущего правительства и кандидатура премьер-министра пока не раскрываются. Избранная депутатка и юристка по правам человека Сара Эль Сараг заявила, что студенческое движение участвует в отборе членов правительства вместе с будущими парламентариями. По ее словам, кандидаты почти ежедневно проводили встречи и учебные занятия для подготовки к работе в парламенте, поскольку большинство из них не являются профессиональными политиками.

Эль Сараг также не назвала кандидата на должность спикера парламента. Председатель парламента будет исполнять обязанности президента Сербии.

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Угрозы протестов и расследования

После выборов Вучич, который теперь возглавляет оппозицию, обвинил Студенческий список во введении режима неприкрытого террора. Он утверждает, что движение якобы направляет лояльных ему прокуроров и полицию на незаконные задержания.

Полиция и прокуратура провели ряд задержаний лиц, связанных с Сербской прогрессивной партией. Прокуратура, в частности, заинтересовалась владельцами влиятельной строительной компании из-за проекта на месте бывшего отеля «Югославия» в Белграде. Также был арестован владелец Alta Bank. Среди других лиц, которым предъявлены обвинения, — высокопоставленные сотрудники полиции, обвиняемые в злоупотреблении служебным положением, а также люди, подозреваемые в фальсификациях и насилии во время выборов.

Вучич угрожает провести масштабные протесты. Программный директор сербской организации по мониторингу выборов и демократии CRTA Раша Неделкович предположил, что первые попытки сорвать работу парламента могут произойти уже во время его учредительного заседания. Новоизбранные депутаты имеют до 90 дней со дня первого заседания парламента, чтобы утвердить новое правительство.

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