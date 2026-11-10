В Сербии Агентство по страхованию депозитов договорилось с государственным банком Poštanska štedionica о выплатах застрахованных вкладов клиентам закрытого Alta Bank на сумму до 50 тысяч евро на одного вкладчика. Даты начала выплат еще не объявлены. Владельцы более крупных сумм должны подать требования о возврате оставшихся средств в суд в рамках процедуры банкротства, однако возврат этих денег не гарантирован, сообщает The Moscow Times.

Клиенты потеряли доступ к средствам

Национальный банк Сербии закрыл Alta Bank в конце октября. Банк был популярен среди российских эмигрантов в стране: многие из них хранили там личные сбережения, доходы от бизнеса в Сербии и средства от продажи недвижимости в России.

Клиентов заранее не уведомили о закрытии банка, поэтому информация распространялась через Telegram и знакомых. В Белграде российские кафе, книжные магазины и другие предприятия начали принимать только наличные, поскольку потеряли доступ к карточным платежам и банковским счетам.

Владелица книжного кафе Auditoria Александра Якушева рассказала, что ее заведение держало в Alta Bank менее 50 тысяч евро. В то же время для работы бизнеса ей необходимо открыть счет в другом банке, чтобы снова принимать карточные платежи и рассчитываться с поставщиками.

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Подозрения в отношении владельца банка

Владельца Alta Bank Давора Мацуру, которого издание называет близким к Сербской прогрессивной партии, арестовали ранее в этом месяце после сообщений о его попытке бежать в Москву. Согласно документам, которые видело сербское расследовательское издание KRIK, прокуратура подозревает Мацуру в присвоении около 390 миллионов евро за шесть лет.

По версии прокуратуры, большую часть этих средств учли как наличные взносы обменных пунктов Alta, которые так и не поступили в банковское хранилище. Местонахождение денег неизвестно. Мацура отрицает нарушения.

Национальный банк Сербии заявил, что курс динара стабилен, а финансовая система страны не находится под угрозой. Регулятор также сообщил о постоянном прямом надзоре за работой Poštanska štedionica и отметил, что банки полностью сотрудничают с ним.

После закрытия Alta Bank российские клиенты обращаются в другие банки Сербии для открытия счетов, но часто получают отказы. Для людей, у которых в Alta было более 50 тысяч евро, создали Telegram-группу Volna Serbia, к которой присоединились более 1700 участников.

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