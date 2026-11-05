В Сербии после победы Студенческого списка на парламентских выборах 25 октября правоохранительные органы начали серию арестов, уголовных производств и возобновления рассмотрения старых нераскрытых дел. Студенческий список одержал убедительную победу над Сербской прогрессивной партией, которая вместе с бывшим президентом Александром Вучичем доминировала в политике страны в течение 14 лет. Об активизации работы прокуратуры и полиции сообщает Deutsche Welle.

Новое парламентское большинство еще не взяло в свои руки рычаги власти, однако в первые дни после голосования начались задержания, новые расследования и возобновление старых производств. Прокурор Бояна Савович заявила, что такая скорость работы свидетельствует: прокуратура могла действовать раньше, но не делала этого. В то же время она предостерегла, что ускорение не должно сказаться на качестве обвинений.

Дела о выборах и коррупции

В Нови-Саде четырех человек задержали по подозрению в подкупе избирателей. В Мали-Зворнике еще шестерых задержали по подозрению в содействии гражданам Боснии и Герцеговины в регистрации места жительства в Сербии, чтобы они могли голосовать.

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Среди резонансных дел — задержание владельца Alta Bank Давора Мацуры. Его подозревают в незаконном доступе к банковскому хранилищу и изъятии средств на сумму, эквивалентную примерно 383 млн евро. Это произошло через несколько дней после того, как Национальный банк Сербии отозвал лицензию Alta Bank и начал процедуру банкротства. По данным DW, также были задержаны высокопоставленные сотрудники полиции, руководитель Республиканского гидрометеорологического института и менеджеры государственных компаний по делам о предполагаемом злоупотреблении должностными полномочиями и манипуляциях при государственных закупках.

Документы и качество расследований

После выборов появились сообщения и видеозаписи, которые могут свидетельствовать о возможном изъятии или уничтожении служебных документов в государственных учреждениях и публичных компаниях. 29 октября генеральный прокурор Загорка Доловац издала обязательное указание руководителям прокуратур предотвращать уничтожение официальных и иных записей.

Представительница Студенческого списка и будущий депутат Таня Арсич подчеркнула, что следствие должно собирать достаточные доказательства, а не спешить с выдвижением обвинений. Бывший президент Александр Вучич заявил, что не боится ареста и что доказательств его финансовых нарушений не найдут. Савович считает, что результативность прокуратуры следует оценивать по окончательным приговорам и конфискации преступно приобретенного имущества, а не по количеству громких задержаний.

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