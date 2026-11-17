В Сербии возле города Стара-Пазова, к северо-западу от Белграда, разбился военный самолет МиГ-29. В аварии погиб пилот, майор Горан Булаич. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Сербии сообщает The Independent.

Авария произошла в поле

Самолет упал в поле примерно в 8:45 по местному времени во вторник, 17 ноября. Стара-Пазова находится примерно в 30 милях, или 48 километрах, от сербской столицы.

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Местные сербские СМИ опубликовали фотографии, на которых, по их данным, видно то, что похоже на горящие обломки самолета в поле. Рядом с местом падения находились автомобиль скорой помощи и полицейские автомобили.

Причины аварии устанавливают

Над установлением причин катастрофы будет работать специальная комиссия. В Министерстве обороны Сербии сообщили, что Горан Булаич родился в 1973 году и поступил на военную службу в 1996 году. Других подробностей ведомство на тот момент не сообщило.

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