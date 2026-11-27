25 ноября полиция в Сербии арестовала владельца и главного редактора телеканала Informer TV Драгана Й. Вучичевича. Его заключили под стражу на 30 дней. Вучичевича подозревают в распространении паники и беспорядка через СМИ и воспрепятствовании правосудию, сообщает Deutsche Welle.

По данным властей, выступления Вучичевича создавали атмосферу публичной травли, а 97 граждан он назвал врагами государства. В частности, он называл участников протестов отбросами, гиенами и стервятниками, а также распространял утверждения, будто студенты готовят кровопролитие и гражданскую войну.

Позиция прокуратуры

Прокуратура заявляет, что в течение 2023–2026 годов Вучичевич систематически использовал Informer TV для кампании, которая разжигала ненависть и была направлена против политических оппонентов предыдущей власти, активистов и независимых журналистов.

Ивана Стеванович из белградского Фонда Славко Чурувии заявила DW, что Вучичевич через свои медиаресурсы якобы преследовал людей и распространял ложные утверждения, способные угрожать их безопасности. По ее словам, в эфире канала также звучали призывы к насилию, угрозы и оскорбления в адрес прокуроров и судей.

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Дела против Informer и позиция защиты

Регулирующий орган электронных СМИ Сербии ранее неоднократно предупреждал Informer TV и временно приостанавливал трансляцию отдельных программ. Журналистские и медийные объединения, общественные организации и представители академического сообщества инициировали отзыв лицензии телеканала.

По данным Фонда Славко Чурувии, за последние годы против Informer подали более 1 000 исков о защите чести, достоинства и репутации. Стеванович утверждает, что за три года суды удовлетворили иски в 92% завершенных дел, а людям, чьи права были нарушены, присуждали компенсации.

Вучичевич и его адвокаты отвергают обвинения. Защита настаивает, что производство фактически является наказанием за высказывания и поднимает вопрос о границе между свободой слова и уголовной ответственностью. Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что редактора Informer задержали исключительно из-за его журналистской деятельности. Депутаты Сербской прогрессивной партии после ареста покинули заседание парламента и собрались возле полицейского участка.

Наказание за распространение паники и беспорядка через СМИ в Сербии предусматривает от шести месяцев до пяти лет лишения свободы.

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