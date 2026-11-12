В Сеуле 20 учеников средних и старших школ из семей иммигрантов переводят детские книги для распространения в начальных школах города. Проект реализует столичное управление образования в сотрудничестве с местным издательством Asian Hub, сообщает Korea Herald.

Книги на пяти языках

Для проекта отобрали три иллюстрированные книги из Кореи, Гондураса и Марокко. Их переведут на китайский, русский, вьетнамский и монгольский языки. Каждый комплект также будет содержать версию на корейском языке, поэтому издания будут доступны в общей сложности на пяти языках.

Готовые комплекты в декабре передадут начальным школам Сеула, где проводятся занятия по корейскому языку для учащихся из мультикультурных семей.

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Аудиозаписи через QR-коды

Участники проекта и приглашенные языковые специалисты будут проверять переводы, чтобы младшие школьники могли понять сюжеты и культурный контекст книг. Ученики-переводчики также прочитают истории вслух. Прослушать записи можно будет по QR-кодам, напечатанным в книгах.

Глава управления образования Сеула Чон Кын Сик выразил надежду, что участие в проекте поможет ученикам из семей иммигрантов гордиться своим языком и культурой, а также укрепить их уверенность в себе.

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