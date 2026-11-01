По состоянию на утро воскресенья в Сеуле, Южная Корея, не сообщалось о серьезных инцидентах в ходе хэллоуинских выходных в районах Итхэвон и Хондэ. Из-за ожидаемых больших толп службы безопасности усилили меры контроля.

Толпы в Итхэвоне и Хондэ

По данным Korea Herald, в 21:00 в субботу в туристическом районе Хондэ находились от 120 до 125 тысяч человек, а в Итхэвоне — от 30 до 32 тысяч. Совокупное число посетителей двух районов достигло примерно 157 тысяч человек, что более чем вдвое превысило средний показатель за предыдущие 28 дней.

Из-за плотного потока людей на части улиц движение пешеходов замедлилось. Полицейские направляли толпу, разделяли потоки, двигавшиеся в противоположных направлениях, и устанавливали барьеры, чтобы предотвратить скопление людей. Движение автомобилей по главной дороге через Итхэвон ограничили с 18:00.

Поезда шестой линии сеульского метро не останавливались на станции Итхэвон с 23:47 и до завершения работы, чтобы ограничить приток людей в переполненный район.

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Сообщения о конфетах не подтвердились

В социальных сетях распространялись утверждения, что мужчина в маске персонажа-совы из приложения для изучения языков раздавал конфеты, якобы содержавшие психотропные вещества. Несколько аккаунтов заявляли, что их знакомые почувствовали необычные симптомы после получения сладостей. Полиция задержала мужчину, не обнаружила в конфетах подозрительных веществ и закрыла дело, установив, что сообщения возникли из-за недоразумения.

Почтение памяти жертв трагедии 2022 года

Часть посетителей Итхэвона почтила память 159 человек, погибших во время давки 29 октября 2022 года. Несколько групп провели мемориальную церемонию на площади у станции Ноксапхён, а около 23:00 прошли по переулку, где произошла трагедия.

После полуночи число людей в Хондэ сократилось до 86–88 тысяч, тогда как в Итхэвоне оно оставалось на уровне 30–32 тысяч человек.

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