В Южной Корее молодые люди все чаще посещают мероприятия, где можно полежать, отдохнуть или поспать рядом с незнакомцами. О развитии такого формата в Сеуле сообщает Korea Herald. Организаторы создают пространства с подушками, матрасами, приглушенным освещением и музыкой, где посетители могут читать, слушать музыку, смотреть в потолок или дремать.

Отдых среди незнакомцев

На поп-ап-мероприятии Ceiling Service в районе Ханнам в центральной части Сеула пол покрыли примерно 3 тыс. подушек. Событие, организованное художественным коллективом Permit совместно со страховой компанией Hanwha General Insurance, проходило с 21 по 25 октября в офисе страховщика. Название мероприятия связали со временем, когда человек лежит в постели и не может заснуть.

Еще одним форматом стал Sleep Concert, который 21 мая провел производитель матрасов Bestsleep на площадке Floating Island на реке Хан. Почти 100 участников остались там на ночь. Для них подготовили матрасы, мягкое прикроватное освещение и запираемые боксы для телефонов, чтобы помочь отказаться от использования устройств. Программа включала выступления исполнителей баллад, растяжку с инструктором по пилатесу, фортепианную музыку перед сном и утреннее выступление струнного квартета.

Мебельный бренд Iloom также проводил в районе Сонсу мероприятие Motion Club — с 26 апреля по 10 мая. Посетителям предлагали чтение книг и поэзии, йогу, музыку, просмотр фильмов и вязание на регулируемых кроватях.

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Изменение отношения ко сну

Один из посетителей таких мероприятий рассказал изданию, что раньше испытывал чувство вины из-за отдыха без «продуктивной» цели. По его словам, когда рядом отдыхают другие люди, легче не думать о необходимости заниматься чем-то другим.

На фоне популярности практик раннего подъема, известных как miracle morning, в Южной Корее растет интерес к вечерним рутинам. Данные Naver DataLab свидетельствуют, что в июне 2025 года поисковые запросы о «ночной рутине» впервые превысили запросы о «утренней рутине» и оставались выше до декабря. Такие ритуалы могут включать прогулки после ужина, растяжку и медитацию.

Согласно отчету Korea Sleep Report за 2026 год, подготовленному компанией Asleep на основе данных более 370 тыс. пользователей за период с января 2024 года по декабрь 2025 года, они в среднем спали 5 часов 25 минут в сутки, при этом проводя в постели 6 часов 39 минут. Индустрия сна в стране, по оценке Korea Sleep Industry Association, выросла примерно с 480 млрд вон в 2011 году до 5 трлн вон в 2025 году.

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