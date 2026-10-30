В Сеуле, Южная Корея, усиливаются опасения, что Соединенные Штаты могут возобновить дипломатические контакты с КНДР без должного учета интересов южнокорейской стороны. Как сообщает Deutsche Welle, политики страны обеспокоены тем, что Вашингтон в стремлении к прорыву в диалоге с Ким Чен Ыном может поставить под угрозу безопасность своего союзника.

Напряженность на границе

Отношения между двумя Кореями в последние недели резко обострились. В прошлом месяце Сеул обвинил Пхеньян в установке мины на южнокорейской стороне укрепленной границы. В результате взрыва были ранены трое южнокорейских военнослужащих. КНДР отвергла обвинение и заявила, что это якобы была операция под чужим флагом, призванная дискредитировать страну.

После этого Северная Корея провела несколько испытаний вооружений, организовала первую выставку военных беспилотников с участием Ким Чен Ына, перебросила к границе самоходные артиллерийские подразделения и начала готовить системы громкоговорителей для трансляции пропаганды в сторону Юга. В четверг КНДР также запустила около десяти баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Опасения относительно позиции Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявлял о желании возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. По данным издания, обсуждалась возможность их встречи 18 ноября в китайском Шэньчжэне, где Трамп должен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Официального ответа Пхеньяна на сигналы Вашингтона не было.

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На закрытом заседании комитета по разведке парламента Южной Кореи Национальная разведывательная служба сообщила, что Ким Чен Ын обсуждал возможность встречи с Трампом во время встречи с высокопоставленными чиновниками Политбюро Китая в Даньдуне.

Профессор международных исследований университета Конгджу Лим Ын Чжон заявила, что наибольшую обеспокоенность вызывает потенциальное признание США КНДР ядерным государством. По ее словам, также существуют опасения, что соглашение могло бы предусматривать отказ Пхеньяна от ядерных ракет большой дальности, способных достичь США, но позволить ему сохранить ракеты малой дальности, представляющие угрозу для Южной Кореи и Японии.

Отношения союзников

Бывший южнокорейский политик Ким Сан У заявил о кризисе доверия между правительствами двух стран. По его словам, на отношения между Сеулом и Вашингтоном повлияли пошлины, торговые ограничения и требования США увеличить финансирование американского военного контингента в Южной Корее.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Южную Корею подчеркнул, что безопасность Кореи влияет на безопасность Европы, так же как европейская безопасность влияет на безопасность Корейского полуострова.

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