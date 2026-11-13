Власти Сеула в Южной Корее подали уголовные жалобы на пятерых человек, которые с сентября 2025 года по август 2026 года в совокупности 8 710 раз звонили или отправляли сообщения на экстренную линию 119. По данным городской администрации, эти обращения мешали работе центра реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает Korea Herald.

Тысячи обращений за три месяца

По данным города, с июня по август эти пять человек обратились в службу 119 в общей сложности 4 034 раза. Центр реагирования направил им несколько предупреждающих сообщений, однако они продолжили совершать такие же или похожие обращения.

Городская администрация сообщила, что некоторые абоненты молчали после звонка. Другие отправляли фотографии, не связанные с работой экстренной службы, либо в состоянии опьянения просили отвезти их домой.

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Более 5 500 обращений от одного человека

Один человек совершил 5 547 из 8 710 обращений: 2 661 звонок и 2 886 текстовых сообщений. Центр проанализировал содержание, частоту и время обращений 10 человек, которые в течение трех месяцев чаще всего связывались со службой по причинам, не связанным с ее работой.

После анализа центр обратился за юридической консультацией в специальную группу судебной полиции Столичного управления пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Сеула. Там оценивали, были ли эти действия умышленными и могли ли они представлять собой воспрепятствование исполнению служебных обязанностей. После проверки город подал уголовные жалобы.

Руководитель управления Хон Ён Гын призвал жителей ответственно пользоваться линией 119, чтобы экстренные службы могли быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

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