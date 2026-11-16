Национальная компания чхангика Кореи поставит в Сеуле адаптацию трагедии Софокла «Царь Эдип», в которой все роли исполнят женщины. Спектакль «Эдип» покажут с 26 ноября по 5 декабря в театре «Дальорим» Национального театра Кореи; для зрителей предусмотрены английские субтитры, сообщает Korea Herald.

Женщины исполнят мужские роли

Это первая постановка в истории компании с исключительно женским составом. Певицы пхансори сыграют, в частности, Эдипа, Креонта и Тиресия, не меняя гендерную идентичность этих персонажей в сюжете. Такой подход противопоставлен традиции древнегреческого театра, где все роли исполняли мужчины.

Художественный руководитель Национальной компании чхангика Кореи Ю Ын Сон заявила, что создатели хотели исследовать музыкальное звучание постановки, исполняемой только женщинами. По ее словам, драматург Пэ Сам Сик, ранее работавший над адаптацией «Троянок», с самого начала писал новую версию с учетом женского состава исполнительниц.

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Пхансори и страх перед судьбой

Исполнительница роли Эдипа Ли Со Ён отметила, что пхансори позволяет артистам воплощать персонажей независимо от их пола. Она добавила, что использует для мужских ролей почти ту же вокальную технику, что и для других образов.

Режиссер Чхве Чжин А, для которой это первая работа в жанре чхангик после опыта в опере и театре, назвала экзистенциальную тревогу центральной чертой постановки. По ее словам, адаптация акцентирует внимание на страхе перед судьбой и фундаментальной тревоге существования. Сюжет рассказывает об Эдипе, который пытается избежать пророчества об убийстве отца и браке с матерью, но в итоге сталкивается со своей судьбой.

Компания уже обращалась к западной классике в формате пхансори: ее «Лир» по пьесе Шекспира был номинирован на премию Лоренса Оливье в 2025 году, а «Троянки» Еврипида в 2022 году гастролировали в США, где все показы первого американского тура были распроданы.

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