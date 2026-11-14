В Сеуле, Южная Корея, полиция передала прокурорам дело женщины в возрасте от 50 до 59 лет, подозреваемой в нападении на психиатра в больнице Severance. Она находится под стражей по подозрению в покушении на убийство, воспрепятствовании работе и нарушении Закона о медицинских услугах, сообщает Korea Herald.

Нападение в консультационном кабинете

Инцидент произошел 4 ноября примерно в 16:35 в консультационном кабинете на пятом этаже больницы Severance в западном районе Содэмун-гу Сеула. По данным полиции, женщина предположительно вошла в кабинет вслед за другим пациентом и достала принесенное с собой орудие.

Психиатр, профессор по фамилии Кан, получил ранения лица и рук, в том числе рану длиной около пяти сантиметров. Его доставили в отделение неотложной помощи. Сообщается, что эти травмы не угрожали его жизни.

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Усиленная защита медиков

Полицейский участок Содэмун передал дело в прокуратуру Западного района Сеула. Правоохранители применили положение Закона о медицинских услугах, предусматривающее более суровое наказание за нападения на медицинских работников во время оказания ими помощи.

Это положение ввели в 2019 году после того, как в декабре 2018 года пациент смертельно ранил психиатра Лим Се Вона во время консультации в больнице Kangbuk Samsung. По закону нападение на медика, повлекшее травмы, может наказываться лишением свободы на срок до семи лет или штрафом от 10 до 70 млн вон. Если нападение привело к тяжелым травмам, предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Во время слушания по вопросу содержания под стражей 7 ноября женщина заявила, что в 2018 году ей отказали в медицинской помощи.

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