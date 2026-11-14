В Сеуле, Южная Корея, открылся крупнейший в стране фестиваль традиционных алкогольных напитков K-Sool Grand Festival. В этом году в нем участвуют рекордные 142 производителя традиционных напитков. Трехдневное мероприятие проходит в центре aT Center в районе Янчжэ на юге города.

Рекордное число производителей

Фестиваль проходит в 16-й раз. Министерство сельского хозяйства Южной Кореи ожидает около 30 тысяч посетителей — против 28 тысяч в прошлом году, когда участвовали 120 производителей. Как сообщает Korea Herald, правительство страны рассматривает растущую международную популярность корейской кухни как возможность увеличить зарубежные продажи рисового вина, фруктового вина и дистиллятов.

Программа фестиваля включает дегустации, мастер-классы и семинары для производителей, планирующих выходить на внешние рынки. Посетители могут научиться готовить макколли — мутное корейское рисовое вино, попробовать коктейли на основе традиционных напитков в сочетании с корейскими блюдами и десертами. Среди других активностей — сомелье на основе искусственного интеллекта, который предлагает напитки в соответствии со вкусами гостей, и слепая дегустация.

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Президентская награда за фруктовое вино

На церемонии открытия министерство отметило 18 напитков. Главную награду получила компания Blue Wine Company из уезда Ён-дон в провинции Северный Чхунчхон за фруктовое вино Berry Wine 1168CS. Награды также получили производители макколли, прозрачного рисового вина и дистиллятов.

После открытия министр сельского хозяйства Сон Ми-рён встретилась с производителями, чтобы обсудить их выход на иностранные рынки. Она заявила, что правительство будет помогать производителям обеспечивать качественное сырье, находить зарубежных дистрибьюторов и тестировать спрос на новых рынках. Отдельно отметили компанию Kooksoondang за работу по расширению зарубежных продаж: за последние пять лет объем ее экспорта составил 46,15 млн долларов.

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