Центральный районный суд Сеула в Южной Корее приговорил гражданина Узбекистана к 16 месяцам лишения свободы за финансирование террористической организации в Сирии. Суд признал его виновным в нарушении закона о противодействии терроризму и обязал выплатить 1,25 млн вон, сообщает Korea Herald.

Переводы на счета группировки

На момент переводов мужчина учился в языковом институте при корейском университете по визе D-4-1. По данным суда, он отправлял деньги группировке «Катибат ат-Таухид валь-Джихад» (KTJ), находящейся под санкциями ООН и состоящей преимущественно из узбекских и кыргызских боевиков.

Суд установил, что мужчина контактировал с участником KTJ, который представился гражданином Узбекистана и заявил, что воюет против сирийских правительственных и российских сил. В период с января 2024 года по январь 2025 года осужденный шесть раз перевел в общей сложности 1,25 млн вон на счета, указанные собеседником.

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Незавершенная попытка нового перевода

Суд также признал мужчину виновным в попытке перевести дополнительные средства в Сирию. Согласно материалам дела, участник группировки попросил его получить деньги от другого человека в Южной Корее и переслать их дальше, однако операция не была завершена.

В решении суд указал, что осужденный предоставлял средства для поддержки террористической организации, зная, что деньги должны были быть использованы для терроризма. Суд также подчеркнул, что такие действия были важны для поддержания деятельности группировки и создавали серьезный риск для международного мира и общественной безопасности независимо от суммы. При назначении наказания суд учел признание вины.

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