В торговом районе Мёндон в Сеуле, Южная Корея, посетители могут оставлять стаканчики из-под кофе, обёртки и другой мусор у уличных торговцев, даже если не покупали еду или напитки в их киосках. Участники местной кампании по уборке согласились принимать отходы от еды и напитков, купленных в других местах, сообщает Korea Herald.

Кампания для туристического района

Городские власти Сеула раздали продавцам таблички на английском, японском и китайском языках, чтобы посетители могли распознавать киоски, участвующие в инициативе. Кампанию также продвигает Сеульская туристическая организация.

Представитель организации заявил, что продавцы и полицейский участок Намдэмун сталкивались с проблемой незаконного выброса отходов. По его словам, инициатива должна помочь решить её благодаря сотрудничеству сторон, которых это непосредственно касается.

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Не хватает общественных урн

Туристы давно жалуются на сложность поиска общественных мусорных урн в Сеуле. Город пытается увеличить их количество с 2023 года, однако предложенные места для установки урн вызывают возражения местных жителей и торговцев. Чиновники также упоминали опасения по поводу внешнего вида мусорных урн в общественном пространстве.

По состоянию на сентябрь в Сеуле было 7142 уличные мусорные урны, свидетельствуют данные Seoul Open Data Plaza. В 1995 году их насчитывалось 7607. После введения системы оплаты в зависимости от объёма бытовых отходов количество урн сокращали, чтобы люди не выбрасывали в них домашний мусор.

С января по сентябрь Сеул посетили более 13 миллионов иностранных туристов. Город стремится к 2030 году принимать 30 миллионов посетителей ежегодно и планирует распространить кампанию из Мёндона на другие туристические районы и традиционные рынки.

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