Тайфун Чампи 24 октября продолжил влиять на восточное побережье Китая: из-за непогоды приостановили более сотни авиарейсов, а власти Шанхая накануне эвакуировали около 62 400 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмена рейсов и ограничения на железной дороге

Рейсы отменяли в аэропортах Шанхая, а также провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Авиакомпания China Eastern Airlines сообщила об отмене 39 внутренних рейсов в два главных аэропорта Шанхая и из них. Ограничения также коснулись перелётов в города Фучжоу и Вэньчжоу.

В городах Нинбо и Вэньчжоу провинции Чжэцзян отменили соответственно 37 и 44 рейса. Железнодорожные службы временно остановили часть высокоскоростных поездов, проходящих через Чжэцзян, а на других маршрутах в провинции ввели ограничения скорости.

Шторм движется в сторону Японии

Национальный метеорологический центр Китая пятый день подряд сохранял синий уровень предупреждения о тайфуне — самый низкий в четырёхуровневой системе страны. Согласно прогнозу центра, Чампи должен был повернуть на северо-восток вдоль вод вблизи Чжэцзяна и направиться к юго-западу Японии, при этом в воскресенье он мог оставаться близко к восточному побережью материкового Китая.

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Власти предупредили, что под влиянием холодного воздуха и тайфуна с 23 по 26 октября в юго-восточной акватории и вдоль восточного побережья Китая будет сохраняться сильный ветер. В отдельных частях провинции Цзянсу, Шанхая и Чжэцзяна прогнозировали сильные и ливневые дожди. В провинции Цзянсу ввели четвёртый, самый низкий, уровень экстренного реагирования на наводнения и тайфуны.

Тайфун прошёл вблизи северо-восточного побережья Тайваня, не выходя на сушу. Тайваньская служба реагирования на стихийные бедствия сообщила об одном погибшем и 527 пострадавших. В международном аэропорту Таоюань в Тайбэе 23 октября отменили 563 рейса, а 24 октября заявили о постепенном возобновлении полётов.

По данным Национального метеорологического центра Китая, скорость ветра вблизи центра Чампи снизилась до 126 км/ч по сравнению со 162 км/ч в пятницу. Ранее, в 8:00 21 октября, максимальная постоянная скорость ветра в центре тайфуна достигала 245 км/ч.

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