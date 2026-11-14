В Шанхае уволили двух ученых после официального расследования смерти шестилетней девочки, которая в прошлом году прошла первую в мире процедуру редактирования генов непосредственно в мозге. Как сообщает South China Morning Post, проверка, назначенная городским комитетом Коммунистической партии Китая и властями Шанхая, установила нарушения правил исследований и сокрытие важной информации о безопасности процедуры.

Следователи пришли к выводу, что ученые не передали врачам девочки тревожные результаты экспериментов на обезьянах. Больница Синьхуа, где проводилось лечение, одобрила процедуру без ключевых данных о безопасности и не объяснила родителям должным образом риск смерти, говорится в официальном сообщении.

Санкции для исследователей

Руководителя исследования Цю Цзылуна из Шанхайского университета Цзяо Тун и его коллегу Яна Кана уволили. Им также на пять лет запретили руководить государственными научными проектами, участвовать в них и претендовать на награды. Обоих внесли в национальную базу исследователей, допустивших серьезные нарушения академической добросовестности.

Расследование установило, что Цю и Ян были среди лиц, получивших от семьи ребенка наличные и подарки на общую сумму около 1,06 млн юаней, в том числе дорогой алкоголь и электронные устройства. Эти выплаты не были указаны как конфликт интересов в связанной статье, опубликованной в журнале Nature в феврале. В то же время проверка не выявила фальсификации данных, но зафиксировала неточные описания части экспериментов и другие нарушения академических норм.

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Первая процедура такого типа

У девочки был синдром Снайдерса — Блока — Кампеау — редкое генетическое заболевание, которое замедляет развитие речи, обучения и движений и не имеет эффективного лечения. По данным журнала Science, ее родители обратились к Цю в июле 2023 года после безрезультатного лечения в нескольких ведущих больницах Китая.

Команда планировала исправить одну ошибку в ДНК, доставив инструменты для редактирования в клетки мозга с помощью вирусов, введенных в спинномозговую жидкость. Семья заплатила за проект около 5,34 млн юаней, из которых 4,84 млн юаней пошли на производство вирусов и их тестирование на крупных животных.

Инъекцию сделали 24 марта после одобрения этическим комитетом больницы в январе. По данным Science, через несколько дней у ребенка возникли почечная недостаточность и резкое падение уровня тромбоцитов. Ее перевели в реанимацию, где 31 марта она умерла от известного побочного эффекта генной терапии: мелкие тромбы блокируют сосуды и повреждают органы.

Врача, ответственного за клиническое исследование, Юй Юнго, отстранили от должности руководителя исследовательского отдела и понизили; еще троих должностных лиц наказали дисциплинарно. Комиссия здравоохранения Шанхая также объявила специальные проверки испытаний новых медицинских технологий.

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