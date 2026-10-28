В эмирате Шарджа в ОАЭ начали строительство новой часовой башни, предназначенной прежде всего для женщин. Ее возводят возле Университета Кальбы, напротив существующей часовой башни. О проекте объявил правитель Шарджи шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими, сообщает The National.

Новая башня в Кальбе

По словам шейха Султана, существующая башня предназначена для мужчин, тогда как второе сооружение строят прежде всего для женщин. Ее разместили на противоположной стороне территории университета, на удалении от жилых домов, чтобы сохранить приватность жителей.

К западу от будущей башни расположен университет, а с восточной стороны — кооперативное общество, залив Кальбы и остров. За сооружением находится большой общественный парк, который простирается до стены кладбища. В парке обустроен просторный кондиционируемый зал с различными играми. Правитель Шарджи назвал его первым таким парком в Кальбе и заявил, что подобные пространства планируют создавать и в других районах.

Новая башня должна стать местом, где женщины смогут собираться и проводить досуг. Инженер проекта уже подготовил архитектурные проекты. Сооружение станет новым архитектурным объектом Кальбы рядом с существующей башней на перекрестке улиц Аль-Вахда и Аль-Корниш.

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Комплекс ухода на дороге в Хор-Факкан

Шейх Султан также одобрил создание интегрированного комплекса ухода для мужчин и женщин на дороге в Хор-Факкан. В его состав должны войти два дома ухода, центры физиотерапии, два консультативных центра, два дома ухода за детьми, центр защиты женщин и общественный центр.

На территории комплекса также предусмотрены сады, мечеть, площадь для мероприятий и 390 парковочных мест для посетителей, жителей и персонала. Проект планируется как пространство для ухода, реабилитации, поддержки семей и общественной активности.

Действующую часовую башню Кальбы открыли 17 марта 2022 года. Ее высота составляет 60 метров, сооружение имеет семь этажей, смотровые площадки и ресторан. Вокруг башни размещены 12 больших фонтанов, символизирующих часы, и 60 меньших — минуты.

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