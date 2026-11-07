В израильском регионе Шарон сильный ливень вызвал подтопления в нескольких местах в Кадиме-Цоране. По данным Израильской метеорологической службы, станция в Кадиме зафиксировала 117 мм осадков за один час 15 минут — рекордный показатель для этого района, сообщает Jerusalem Post.

Подтопления и спасательные работы

Местный совет Кадимы-Цорана призвал жителей не покидать дома без крайней необходимости. Его бригады расчищали опасные участки, устраняли засоры и отводили воду в координации с полицией, пожарно-спасательными службами, водной корпорацией Mayannot HaSharon, управлением дренажа и волонтерской группой реагирования.

Водителей предупредили о затоплении на шоссе №4 возле развязки Дрорим и попросили не пытаться пересекать затопленные дороги. Жителям также рекомендовали сообщать об опасных ситуациях на городскую горячую линию 106 и не пользоваться лифтами, спускающимися до уровня земли или в подземные парковки.

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Пожарные Центрального округа сообщили о 11 случаях спасения из-за непогоды, сильного дождя и подтоплений. В частности, возле развязки Дрор из автомобиля, погруженного в воду, эвакуировали двух пожилых людей. После спасения им потребовалась дальнейшая медицинская помощь на месте.

Прогноз и предупреждения для побережья

В северных и центральных районах Израиля ожидались периодические дожди с отдельными грозами, а также риск локальных подтоплений на прибрежной равнине и внезапных паводков в руслах Иудейской пустыни и вблизи Мертвого моря. Со второй половины воскресенья осадки должны были постепенно ослабевать.

Министерство здравоохранения Израиля также предостерегло от купания на пляжах до отдельного уведомления: после дождей в море поступают дождевой сток и дренажные воды. Высота волн в Средиземном море ночью и на следующий день должна была составить от 120 до 180 см.

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