В Щецине, Польша, во время празднования Дня независимости торжественно крестили паром M/F Bursztyn Unity и подняли на нем польский флаг. В церемонии приняли участие премьер-министр Польши Дональд Туск и министр инфраструктуры Дариуш Климчак, сообщает Polsat News.

Церемония крещения судна

Крестной матерью судна стала Зофия Галка, которая много лет работает в Польском морском пароходстве и возглавляет компании специального назначения, занимающиеся строительством новых судов. Во время обряда о правый борт парома разбили бутылку шампанского.

После этого польский флаг подняли на мачте парома. Премьер-министр Дональд Туск передал его капитану судна Войцеху Жуковскому.

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Рейсы в Швецию

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак заявил, что паром является польским проектом, созданным польскими конструкторами на польской верфи для польского судовладельца. По его словам, польский флаг должен быть не только символом гордости, но и знаком современной и конкурентоспособной морской экономики Польши.

Паром M/F Bursztyn Unity предназначен для перевозки пассажиров и колесных грузов. Его построила Гданьская судоремонтная верфь. Регулярные рейсы судна должны начаться 18 ноября на маршруте между Свиноуйсьце и шведским Истадом.

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