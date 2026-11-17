В китайском Шэньчжэне, который власти позиционируют как центр развития искусственного интеллекта, робототехники и инноваций, все больше людей ищут временную работу из-за сокращения возможностей в традиционном производстве. Об этом сообщает BBC News, журналисты которого провели в городе несколько дней.

Шэньчжэнь демонстрирует технологические возможности Китая: здесь работают компании по производству человекоподобных роботов, курьерские дроны доставляют еду в отдельные районы, а беспилотные такси доступны через специальное приложение. Инженер компании DexForce Technologies Хуан Шихуа считает, что в течение десятилетия роботы смогут выполнять повторяющиеся и опасные задачи — от обслуживания в кафе до работы в шахтах.

Проблемы традиционного производства

В то же время в промышленных районах Шацзин и Сунган работники рассказывают о закрытии или переносе фабрик, потере рабочих мест и падении доходов. Слабый рынок недвижимости и вялое потребление вынуждают производителей сокращать объемы работы, автоматизировать процессы или искать более дешевую рабочую силу в других местах.

Согласно оценке, которую приводит BBC News, около 200 млн китайских работников, или примерно 40% городской рабочей силы, зависят от различных форм гиг-занятости. В Шэньчжэне курьеры и посредники по доставке говорят, что выбирают такую работу из-за меньшего количества вакансий на заводах.

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Работа без стабильности

Пятидесятилетняя Лу ранее вела бизнес по продаже печатных плат в офисном здании SEG Plaza. По ее словам, вести бизнес становилось все труднее, а арендная плата росла. Теперь она помогает курьерам доставлять заказы на этажи: водители платят ей 2 юаня за один заказ. По ее словам, сейчас она зарабатывает около 200 юаней в день.

Агенты по трудоустройству предлагают временную работу по сборке электроники примерно за 22 юаня в час. Строительный рабочий Ву, приехавший в Шэньчжэнь из Сычуани в 1990-х годах, рассказал, что после пандемии его зарплата снизилась как минимум на треть и с тех пор полностью не восстановилась.

Город продолжает привлекать трудовых мигрантов из разных провинций Китая. Часть из них работает до 14 часов в сутки и живет в общежитиях, рассчитывая на стабильный доход для поддержки семей.

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