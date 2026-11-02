В Шеппартоне, Австралия, детективы задержали восьмерых человек в рамках расследования предполагаемого нападения на 19-летнего полицейского, находившегося вне службы. Как сообщает ABC News, инцидент произошел около 00:30 в воскресенье, 25 октября, на улице Мод в городе на северо-востоке штата Виктория.

Обстоятельства инцидента

По версии полиции штата Виктория, по улице Мод хаотично двигался оранжевый мотоцикл. 19-летний полицейский попросил водителя покинуть территорию возле лицензированного заведения, после чего его, предположительно, окружила группа мужчин.

По утверждению полиции, полицейского и его 19-летнего друга били кулаками по лицу и ногами, после чего группа скрылась. Обоих доставили в больницу с травмами, не угрожавшими жизни. Позднее их выписали.

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Задержания и изъятия

Во время обысков в восьми домах в районе Большого Шеппартона детективы задержали 16-летнего подростка, трех 17-летних подростков и двух 18-летних мужчин. Их допросили, и ожидается, что каждому из них предъявят обвинения по повестке.

Полиция также задержала 20-летнего мужчину из Киаллы и отпустила его до проведения дальнейших проверок. Еще один 17-летний подросток сам пришел в полицейский участок, где его допросили и отпустили до вручения повестки. В рамках расследования изъяли мобильные телефоны, внедорожный мотоцикл и предмет, имитирующий огнестрельное оружие.

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