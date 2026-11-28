«Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» победил «Фолкерк» со счётом 2:1 в матче шотландского Премьершипа. Решающий гол с пенальти на 90+9-й минуте забил Райан Надери: голкипер Скотт Бейн отразил его первый удар, однако VAR установил, что вратарь вышел с линии ворот до удара. После повторного исполнения пенальти Надери попал в ворота.

«Фолкерк» открыл счёт с пенальти

Гости вышли вперёд на 37-й минуте. Джейкоб Меррелл реализовал пенальти, который арбитр назначил после просмотра эпизода у монитора: по оценке судьи, Туур Ромменс нарушил правила против Итана Росса.

Хозяева поля имели ряд возможностей ещё в первом тайме. После перерыва Финдли Кертис забил, однако VAR отменил взятие ворот, поскольку в развитии атаки мяч вышел за лицевую линию. Позднее удар Кертиса после рикошета попал в перекладину, а Нико Раскин не использовал несколько моментов.

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Поздний ответ хозяев

На 85-й минуте «Рейнджерс» сравнял счёт. Вышедший на замену Кевин Келси головой замкнул подачу Бадредина Буанани и направил мяч в дальний угол.

Как сообщает Sky Sports News, эта победа стала для «Рейнджерс» десятой подряд в Премьершипе. Команда вышла на первое место в таблице и опережает «Селтик» на два очка. Беспроигрышная серия клуба во всех турнирах достигла 15 матчей.

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