Правительство Шри-Ланки решило привлечь армию, флот и военно-воздушные силы к защите уязвимых диких самцов слонов с бивнями после гибели известного слона Кавантиссы от огнестрельного ранения. Как сообщает Mongabay, инициатива должна объединить военных и Департамент охраны дикой природы Шри-Ланки.

Для координации наблюдения, обмена информацией и реагирования на угрозы при военном штабе создадут специальный оперативный центр. Операция называется Hasthi Sena, что примерно переводится с сингальского как «слоновья армия». Ее задачами названы предотвращение убийств слонов, противодействие преступлениям против дикой природы, усиление сбора разведывательной информации и совместные действия в районах конфликта между людьми и слонами.

Оперативная группа уже провела рейды в нескольких районах и задержала нескольких человек, причастных, по данным издания, к установке ружейных ловушек, проволочных силков и хранению приманок со взрывчаткой.

17 особей с повышенным риском

Группа фотографов дикой природы Wild Tuskers Srilanka за десять лет идентифицировала 300 самцов слонов с бивнями и оценила уровень угроз для 55 из них. Она определила 17 животных, которым, по ее мнению, требуется особое внимание. В список входят, в частности, Агбо, Васала, Маханама, Кашьяпа, Суранимала, Сумедха, Сурья, Маха, Махасена, Дигабхая, Гаджабаху и Ванниян.

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Наивысшие показатели риска получили Агбо — 96,7% — и Васала — 95%. Оценка учитывает маршруты передвижения животных, пересечение их ареалов с поселениями и сельскохозяйственными угодьями, интенсивность конфликтов с людьми, предыдущие травмы, физическое состояние и уязвимость к браконьерству. Представители Wild Tuskers Srilanka передали отчет со списком недавно созданной оперативной группе с участием вооруженных сил.

Эксперты призывают к системным решениям

Природоохранники поддержали усиление защиты, но предупредили, что постоянно сопровождать каждого слона вооруженной охраной практически невозможно из-за больших территорий их передвижения. Исследовательница Манори Гунавардена отметила, что главной проблемой для слонов на Шри-Ланке является конфликт с людьми: животных убивают из-за повреждения посевов, имущества или захода в населенные пункты.

Экологи считают, что военные и полиция могут эффективнее усилить сбор информации о преступлениях против дикой природы и строго применять закон в отношении убийств животных, незаконного использования оружия и изготовления взрывных приманок. В то же время долгосрочная защита слонов, по их мнению, требует сохранения подходящей среды обитания и мер по снижению конфликтов между людьми и слонами.

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