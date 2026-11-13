В национальном парке Удавалаве на юге Шри-Ланки сокращение численности азиатских слонов сопровождается распадом их социальных сообществ на более мелкие и изолированные группы. О результатах 12-летних наблюдений за животными сообщает Ars Technica.

Сообщества начали терять связи

Исследователи проанализировали наблюдения за 443 взрослыми и молодыми самками, которых фиксировали в парке в 2007–2018 годах. Ученые идентифицировали животных по индивидуальным особенностям ушей и ежегодно восстанавливали социальную сеть слонов по частоте, с которой отдельных особей видели вместе.

Примерно с 2012 года число слонов, погибавших или покидавших парк, стало превышать число новых особей. К 2018 году из наблюдений исчезли около 69% самок, зафиксированных в начале исследования. Вскоре после того, как потери начали преобладать над появлением новых особей, сообщества становились меньше, их количество росло, а контакты между ними ослабевали.

Чтобы проверить, не объясняется ли это лишь уменьшением выборки, команда отдельно изучила 59 самок, которых видели ежегодно на протяжении всего исследования. Даже среди этих постоянных обитательниц парка социальные связи менялись, а фрагментация сети проявилась через один-три года после начала сокращения численности.

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Меньше корма и выживаемость телят

Парк Удавалаве создали вокруг водохранилища в 1970-х годах. Земли, которые ранее расчищали для сельского хозяйства, превратились в травянистые участки с большим количеством корма для слонов. Со временем без регулярных пожаров и расчистки территории начали зарастать инвазивными растениями, в частности лантаной, которая ограничивает животным доступ к пище.

Ученые связывают уменьшение количества корма с тем, что парк перестает привлекать слонов из других мест, а меньше телят доживают до взрослого возраста. Первыми в социальной сети исчезали более слабые связи между группами, которые, по мнению исследователей, могут быть важны для передачи информации.

Признаки приближения критической границы

Перед фрагментацией сети отдельные показатели социальной структуры колебались из года в год. Авторы работы считают такие колебания возможным ранним сигналом нестабильности популяции, однако для его выявления требуются длительные наблюдения. Данные исследования заканчиваются 2018 годом, но команда сообщает, что сокращение популяции в парке продолжается, а выживаемость телят остается низкой.

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