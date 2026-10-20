В нигерийском штате Адамава председатели всех 21 местных советов и 226 депутатов местных советов перешли из Народно-демократической партии (PDP) во Всепрогрессивный конгресс (APC). Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Информация о выходе должностных лиц из PDP стала публичной во вторник, 20 октября 2026 года, после распространения их заявлений в социальных сетях. Руководители местных советов заявили, что перед переходом консультировались с жителями и политическими соратниками.

Заявления должностных лиц

Председатель местного совета Йола-Норт Джибрил Джимета в письме от 19 октября сообщил, что решил присоединиться к правящей APC. Обращение было адресовано председателю ячейки PDP в районе Карева в Йола-Норт.

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Председатель совета Майха Тиджани Атику в своем письме поблагодарил PDP за возможности, взаимоотношения и опыт, приобретенные во время членства в партии. Председатель совета Муби-Норт Муса Хассан заявил, что решил прекратить членство в PDP и выбрать другое политическое направление.

Реакции партий

Секретарь APC по связям с общественностью в штате Виктор Дого подтвердил переход 21 председателя местных советов, администраторов территориального развития и 226 депутатов местных советов. По его словам, должностные лица решили присоединиться к губернатору Ахмаду Финтири, который ранее покинул PDP и перешел в APC.

Председатель PDP в штате Белмонт Дого заявил, что партия не обеспокоена переходом местных должностных лиц. Он напомнил, что в 2019 году Финтири как кандидат от PDP победил действующего губернатора от APC, хотя у партии тогда не было ни одного избранного председателя местного совета.

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