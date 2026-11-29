В штате Голубой Нил на юго-востоке Судана за период с 11 января по 25 ноября переместились 257 020 человек. Это составляет 52 141 домохозяйство, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), агентство ООН.

Перемещение усилилось в октябре

По данным МОМ, с середины октября перемещение населения распространилось из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Новая оценка более чем вдвое превышает предыдущий показатель: в период с 11 января по 15 октября организация зафиксировала в штате 119 782 перемещенных лица.

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Люди выезжали из семи местностей

Люди покидали Гейсан, Бау, Вад-эль-Махи, Эль-Курмук, Ат-Тадамун, Дамазин и Ар-Русайрис. Они искали убежище в других частях штата Голубой Нил, а также в штатах Сеннар, Белый Нил, Эль-Гезира и Гедареф.

По данным агентства, в последние дни боевые действия в штате усилились после атак военизированных Сил быстрого реагирования и их союзника — Народного движения освобождения Судана — Север — на несколько местностей. Суданская армия и Силы быстрого реагирования воюют с апреля 2023 года, когда спор об интеграции военизированного формирования в армию перерос в боевые действия. Война унесла десятки тысяч жизней и привела к перемещению около 13 миллионов человек.

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