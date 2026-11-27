В округе Ковета в штате Джорджия, США, 12 января 2027 года состоятся специальные выборы по вопросу отмены решения об изменении зонирования для проекта дата-центра Project Sail стоимостью $17 млрд. Комплекс планируют построить на более чем 800 акрах сельской местности примерно в 45 милях к юго-западу от Атланты.

Как сообщает OilPrice, судья по делам о наследстве Керри Б. Маркхем назначила голосование после проверки петиции противников проекта. Чтобы вынести вопрос на голосование, им необходимо было собрать подписи 10% активных избирателей округа — 10 971 подпись. Организаторы подали 14 820 подписей, из которых избирательная служба признала действительными 11 065.

Вопрос касается не только одного проекта

Избирателям предложат не только отменить зонирование для Project Sail, утвержденное 7 апреля 2026 года. Инициатива также предусматривает исключение дата-центров из перечня разрешенных или условно разрешенных объектов в правилах зонирования и запрет дата-центров, криптовалютных дата-центров и майнинга криптовалют во всех зонах округа Ковета.

Комиссия округа одобрила изменение назначения примерно 829 акров земли возле дорог Сарджент и Вейджерс-Милл с территории сельской природоохранной зоны на промышленную тремя голосами против двух. Компания Atlas Development, подавшая заявку на изменение зонирования, пыталась оспорить петицию, однако судья отклонила ее возражения.

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Масштабы и споры вокруг комплекса

В документах Atlas Development, поданных в Департамент по делам сообществ Джорджии, говорится о 13 зданиях площадью около 378 тыс. квадратных футов каждое, электрических подстанциях и завершении строительства до конца 2036 года. Компания оценивала суточную потребность объекта в воде в 9,1 млн галлонов, а объем сточных вод — в 3,03 млн галлонов в сутки.

Компания Prologis, у которой есть контракт на приобретение проекта, представила меньший вариант с девятью зданиями общей площадью около 4,3 млн квадратных футов и ориентировочной потребностью в электроэнергии на уровне 900 мегаватт. Atlas первоначально прогнозировала более $1 млрд ежегодных местных налоговых поступлений, однако Prologis позже назвала оценку около $100 млн в год, тогда как в документах штата указано $163 млн.

Группа жителей также подала иск в суд высшей инстанции округа Ковета, добиваясь отмены зонирования. Истцы утверждают, что комиссары не учли природоохранное назначение земли и ее значение для пополнения подземных вод. Это дело все еще рассматривается.

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