В нигерийском штате Коги часть учреждений первичной медицинской помощи, связанных с государственной программой обновления, оставалась незавершённой или не могла полноценно работать из-за нехватки персонала, воды, электричества и оборудования. Об этом сообщает Premium Times по итогам многомесячного расследования.

В январе 2025 года правительство штата заявило, что при поддержке Всемирного банка направит более ₦7 млрд на обновление 88 учреждений в 21 районе местного самоуправления. Подрядчикам поручили завершить работы в течение четырёх месяцев, а в ноябре власти объявили о вводе в эксплуатацию 80 модернизированных медучреждений.

Закрытая клиника без оборудования

Во время повторного визита 6 мая 2026 года в центр первичной медпомощи OAU в Оджоку журналисты увидели окрашенное здание с крышей, установленными дверями и окнами. В то же время учреждение было закрыто, медиков и пациентов там не было, а медицинские услуги не предоставлялись.

Руководитель департамента здравоохранения совета района Анкпа Амину Нуху сообщил, что для части обновлённых учреждений ещё искали работников. По его словам, в центре в Оджоку пробурили скважину, однако насос не работал из-за отсутствия электроснабжения или солнечной установки. Охранник учреждения сказал журналистам, что внутри нет медицинского оборудования.

Расхождения в документах

Изученные изданием закупочные данные содержат четыре инфраструктурных контракта для 88 центров общей стоимостью ₦6,1 млрд. В документах зафиксирована выплата ₦5,5 млрд, или около 90,6% этой суммы, четырём подрядчикам. При этом журналисты не смогли независимо сверить эти сведения с банковскими выписками или казначейскими записями.

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Описание четырёх контрактных лотов охватывало 20 различных районов местного самоуправления, хотя правительство говорило обо всех 21. Кроме того, общая стоимость контрактов оказалась ниже заявленных властями более ₦7 млрд. Документы не объясняли разницу между этими суммами.

Правительство штата также не предоставило изданию полный список 80 учреждений, которые объявило введёнными в эксплуатацию. Поэтому журналисты не смогли независимо установить, входили ли осмотренные ими медцентры в этот список.

Проблемы с работой медцентров

В центре первичной медпомощи в Анкпе услуги предоставлялись, однако работники жаловались на отсутствие проточной воды, электричества и солнечного питания для повседневной работы. Из-за нехватки персонала и охраны учреждение не могло работать круглосуточно. Журналисты также зафиксировали незавершённые строительные работы и следы попадания дождевой воды в лабораторию.

В Ганадже медики продолжали работать в двух предоставленных школой классах после того, как предыдущее здание центра почти восемь лет назад затопило. По словам работников, эти помещения не позволяют размещать пациентов или оказывать родовспоможение.

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