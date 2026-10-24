В Нигерии военнослужащие операции Operation Enduring Peace (OPEP) спасли невредимым человека, похищенного в Гура-Топпи, районе местного самоуправления Джос-Саут штата Плато. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Операция в Гура-Топпи

По данным издания, 23 октября военнослужащие сектора 1 OPEP отреагировали на сообщение о похищении. Профильное издание Zagazola Makama сообщило, что предполагаемые похитители скрылись до прибытия военных, после чего пострадавшего спасли невредимым.

По сообщению источника, усилия по установлению личностей и задержанию подозреваемых продолжались.

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Усиленные меры безопасности

Premium Times Nigeria также отмечает, что в течение месяца в районах Ло-Пам-Диет, Гура-Топпи и Рагол-Кананг в Джос-Саут были похищены как минимум восемь человек. Родственники некоторых пострадавших сообщили изданию, что за их освобождение выплачивались выкупы в миллионы найр.

В пострадавших общинах усилили меры безопасности и ограничили передвижение в ночное время. Местные жители рассказали о проверках мотоциклов и трициклов, а также контроле их водителей после 19:00 в отдельных районах. Общественные лидеры выражают обеспокоенность частотой похищений и страхом среди жителей.

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