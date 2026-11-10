В штате Вашингтон, США, родители школьниц, правозащитная организация TransFamilies и профсоюз Washington Education Association подали иск против инициативы 638, которая запрещает трансгендерным девочкам выступать в женских спортивных командах. Истцы считают эту норму дискриминационной и заявляют, что ее исполнение может привести к инвазивным медицинским проверкам школьниц.

Как сообщает The Guardian, избиратели штата одобрили инициативу на прошлой неделе. Она должна вступить в силу 3 декабря и будет распространяться на учащихся начальной, средней и старшей школы.

Требования к медицинскому подтверждению пола

Инициатива предусматривает, что перед вступлением в женскую команду девочки должны предоставить медицинские документы, подтверждающие их пол. Для этого могут потребоваться гормональные или генетические тесты либо осмотр репродуктивной анатомии. Аналогичных требований для мальчиков документ не устанавливает.

Врачи, учителя и родители выразили обеспокоенность тем, что этот механизм может предусматривать генитальные осмотры. По их мнению, такие проверки нарушают частную жизнь школьниц и могут отпугнуть девочек от занятий командными видами спорта. Сторонники запрета, который финансировал консервативный менеджер хедж-фонда Брайан Хейвуд, заявляют, что он должен обеспечить справедливость в женском спорте.

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Аргументы истцов

Иск подали родители трансгендерных и цисгендерных девочек. Среди истцов есть родитель 17-летней трансгендерной школьницы, занимающейся командным спортом и опасающейся раскрытия своей гендерной идентичности и отстранения от соревнований. К делу также присоединились родители двух цисгендерных спортсменок, выступающих против требований о проверке пола.

Истцы утверждают, что инициатива нарушает конституцию штата Вашингтон, в частности право учащихся на частную жизнь и гарантии равных прав, поскольку ее действие распространяется только на девочек. Они также указывают на возможное нарушение закона штата о защите трансгендерных людей от дискриминации. По данным школьных чиновников, в начале года в штате было известно примерно о 10 трансгендерных участниках спортивных команд среди 200 тысяч учащихся-спортсменов.

В понедельник совет директоров Seattle Public Schools также поддержал возможность для школьного округа предпринять юридические действия против запрета.

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