В австрийской земле Штирия участники программы дистанционного мониторинга HerzMobil Steiermark через три месяца имели более высокие показатели качества жизни и самоконтроля при сердечной недостаточности, согласно данным опросов. Результаты анализа представили на ESC Digital & AI Summit 2026; они охватывают работу программы в девяти медицинских центрах региона в течение 2019–2025 годов.

Как сообщает News-Medical, в программу включали пациентов, выписанных после острого эпизода сердечной недостаточности. Они ежедневно передавали через приложение данные о весе, артериальном давлении и частоте сердечных сокращений. Участники также отмечали, принимали ли они лекарства и как себя чувствовали.

Приложение было связано с весами и устройствами для измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений. Данные регулярно просматривали специализированные медсёстры и врачи, которые при необходимости могли отправлять пациентам сообщения, звонить им или организовывать очный визит.

Показатели через три месяца

Исследователи проанализировали 1709 анкет, заполненных в начале участия, и 1526 анкет через три месяца. Среди участников 74% были мужчинами, а 75% — людьми в возрасте 60 лет и старше.

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Итоговый балл по Канзас-Ситийскому опроснику кардиомиопатии, который оценивает состояние здоровья и качество жизни, вырос с 62,6 до 76,9 балла из 100. По данным авторов, улучшения зафиксировали во всех доменах анкеты, в частности в отношении физических ограничений, выраженности симптомов, самоэффективности и качества жизни.

Использование программы

Девяносто процентов участников заявили, что могли самостоятельно пользоваться устройствами, и столько же оценили работу с ними и передачу данных как простые. В конце программы 97% сообщили о ежедневном контроле веса, 98% — о приёме лекарств, 91% — о физической активности, а 88% — о контроле потребления жидкости. Ещё 89% респондентов заявили, что уверены в способности контролировать такие симптомы, как одышка.

Телемониторинг ценной концепцией назвали 94% пациентов и указали, что рекомендовали бы его другим. Почти 60% участников выразили желание и далее пользоваться дистанционным наблюдением. Докладчик исследования Андреас Преннер из Styrian Hospital Corporation сообщил, что следующими шагами должны стать проспективные исследования долгосрочных клинических результатов, масштабирование программы и изучение причин более низкой представленности женщин среди её участников.

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