В Швейцарии 29 ноября проведут общенациональное голосование по четырем вопросам: ограничению громких фейерверков, финансированию 13-й ежегодной выплаты по государственной пенсионной системе, налогообложению супружеских пар и смягчению правил экспорта военной техники. По данным Anadolu Agency, ожидаемая явка составит 52%, что превышает долгосрочный средний показатель в 47,3%.

Федеральный совет и парламент Швейцарии рекомендуют одобрить финансирование дополнительной пенсионной выплаты и поправки к закону о военных материалах. В то же время они выступают против инициатив по фейерверкам и налогам для супружеских пар.

Фейерверки и пенсионное финансирование

Инициатива по фейерверкам предусматривает запрет на продажу и использование громких пиротехнических изделий по всей стране. Более тихие альтернативы, в частности бенгальские огни и пиротехнические фонтаны, предлагается оставить разрешенными. Кантоны смогут делать исключения для крупных публичных празднований, но не для частных лиц. Согласно последнему опросу института gfs.bern, 63% респондентов поддерживают ограничения, а 35% выступают против.

Отдельно избиратели решат, как финансировать 13-ю ежегодную выплату по государственной пенсионной системе AVS, одобренную в марте 2024 года. Около 2,6 млн пенсионеров должны впервые получить эту выплату в декабре. Парламент предлагает повысить стандартную ставку НДС с 8,1% до 8,5%, а ставку для гостиничного размещения — с 3,8% до 4%. Сниженная ставка 2,6% на продукты питания и лекарства не изменится. Против этого предложения высказался 51% участников опроса, поддержали его 46%.

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Налоги и экспорт вооружений

Инициатива партии «Центр» предлагает устранить налоговые неудобства для супружеских пар в системе прямого федерального налогообложения. В настоящее время доходы супругов рассчитываются совместно, из-за чего некоторые пары могут платить больше, чем не состоящие в браке партнеры с такими же доходами. Согласно опросу, поддержка инициативы снизилась с 55% в октябре до 40%, а доля противников выросла до 54%.

Также на голосование вынесена поправка к закону о военных материалах. Она позволила бы поставлять военную технику странам-партнерам, вовлеченным в вооруженные конфликты, если это совместимо со швейцарским нейтралитетом и интересами внешней политики или политики безопасности страны. После начала войны России против Украины Швейцария отклонила запросы Германии, Дании и Испании на передачу Украине техники швейцарского производства. По данным Федерального совета, о которых сообщал швейцарский общественный вещатель SRF, предложенные изменения не позволят ни прямых, ни косвенных передач вооружений Украине. За поправку готовы голосовать 49% опрошенных, против — 46%.

Для одобрения инициатив по фейерверкам и налогам для супружеских пар, а также решения о пенсионном финансировании необходимо большинство голосов избирателей и кантонов. Поправке к закону о военных материалах достаточно большинства голосов избирателей.

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