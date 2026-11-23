В Швейцарии состоится референдум по изменениям в Закон о военных материалах, предусматривающим смягчение ограничений на экспорт швейцарского оружия и военного оборудования. Голосование стало очередным этапом дискуссии о традиционном нейтралитете страны, которая обострилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает The Japan Times, парламент в конце прошлого года одобрил поправки, однако они были оспорены, после чего был назначен референдум. Согласно последним опросам, 49% респондентов поддерживали изменения, а преимущество сторонников не превышало трех процентных пунктов.

Действующие ограничения

Согласно правилам, ужесточенным в конце 2021 года, Швейцария не может поставлять вооружения государствам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Из-за этого страна блокировала поставки в Украину оружия швейцарского производства. В 2023 году швейцарские власти также не разрешили государственной компании Ruag продать Германии почти 100 танков, которые Берлин планировал отремонтировать и передать Украине.

Профессор международного права Лозаннского университета Эвелин Шмид заявила, что Швейцарии сложно выработать последовательную стратегию с начала войны в Украине. По ее словам, страна не может одновременно сохранять постоянный нейтралитет и поставлять оружие, когда это соответствует ее интересам.

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Что предусматривают поправки

Изменения должны отменить положение, согласно которому другие страны обязаны получать согласие Швейцарии для передачи швейцарского военного оборудования другому государству. Противники инициативы считают, что это ослабит контроль над конечным назначением оружия и создаст риск его попадания к государствам-изгоям или террористическим группировкам.

В то же время оборонная промышленность и правительство поддерживают поправки. Они аргументируют это необходимостью сохранить швейцарский сектор в международных производственных цепочках и обеспечить доступ к материалам для обороны. Обновленный закон также должен определить перечень «государств-партнеров», которым можно будет продавать швейцарское оружие даже во время конфликта, и предоставить больше гибкости в торговле с США — вторым по значимости рынком для оборонного сектора страны.

В то же время изменения не будут означать поставок оружия Украине. В материале отмечается, что из-за швейцарского эмбарго против России передача вооружений Киеву дала бы Украине военное преимущество, несовместимое с нейтралитетом Швейцарии.

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