В Швейцарии роботизированную руку научили ходить на пальцах — ScienceAlert

Исследователи ETH Zurich в Швейцарии научили роботизированную руку передвигаться на кончиках пальцев, подниматься после падения и нажимать клавиши клавиатуры, сохраняя равновесие другими пальцами. Разработка может позволить роботам выполнять задачи в узких пространствах, куда не может попасть их корпус.

Как сообщает ScienceAlert, команда использовала коммерчески доступную роботизированную руку WUJI, добавив к ней батарею, компактный компьютер и датчик движения. Общая масса устройства составляет 818 граммов, а питание и вычислительное оборудование установили на тыльной стороне руки.

Обучение в симуляции

Программное обеспечение обучали в симуляции методом обучения с подкреплением. Движение в заданном направлении давало системе вознаграждение, тогда как чрезмерное раскачивание снижало оценку. Разработчики также учли разную длину пальцев и расположение большого пальца, которые усложняют передвижение руки.

После этого движения перенесли на физическое устройство, измерив реакцию суставов на команды и скольжение кончиков пальцев по поверхности. Автор исследования Амирхоссейн Каземипур отметил, что важными были адаптация обучения к форме руки и точное согласование симуляции с реальным оборудованием.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Испытания на поверхностях

Во время демонстраций рука передвигалась по 14 поверхностям, включая деревянный пол, металлическую решетку, траву и гравий. Оператор задавал направление движения геймпадом, а бортовая система координировала движение пальцев и баланс без камер. На коврике устройство в среднем двигалось со скоростью 9,3 сантиметра в секунду в 21 запуске.

В тестах на самостоятельное вставание после падения рука успешно справилась в 21 из 25 попыток: в четырех случаях пальцы зацепились друг за друга. Отдельно обученный контроллер правильно нажал нужную клавишу со стрелкой в 29 из 32 последовательных команд. Руку также использовали для ввода ходов в головоломке Sokoban, а для толкания куба применили камеру над рабочей зоной, которая отслеживала положение руки и предмета.

Исследование опубликовали как препринт на arXiv, оно еще не прошло рецензирование. Следующей задачей команда называет объединение отдельных навыков в более сложные действия, повышение надежности работы и оснащение руки встроенным зрением.

Читай нас в