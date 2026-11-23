Ученые Базельского университета в Швейцарии выявили у мышей две группы нейронов в стволе мозга, участвующие в формировании потребности во сне. Длительное подавление этих клеток сократило время сна животных примерно на 70%, сообщает ScienceDaily.

Нейроны активизируются во время бодрствования

Команда под руководством профессора Алекса Шира из Biozentrum Базельского университета изучала активность мозга мышей во время обычного цикла сна и бодрствования, после длительного лишения сна и во время восстановительного сна. В работе также участвовали исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess и Обернского университета.

В стволе мозга ученые определили две популяции клеток — ГАМКергические и серотонинергические нейроны. Их активность постепенно возрастала, чем дольше мыши не спали, и снижалась после засыпания. Это свидетельствует о том, что клетки не только отслеживают продолжительность бодрствования, но и участвуют в нарастании потребности во сне.

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Активация продлевала сон

Искусственная активация обеих групп нейронов вызывала у мышей более длительный и глубокий сон, похожий на восстановительный сон после продолжительного бодрствования. Напротив, после подавления этих клеток животные меньше спали и могли оставаться бодрыми.

При длительном подавлении обеих групп нейронов мыши спали примерно на 70% меньше нормы. При этом у большинства животных не наблюдалось части серьезных поведенческих нарушений, которые обычно связывают с длительным недосыпанием. На следующем этапе исследователи планируют выяснить, как эти нейроны взаимодействуют с другими областями мозга и какие молекулярные механизмы создают потребность во сне.

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