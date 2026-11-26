В Швейцарии исследователи Empa — Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий — испытали «живой» гидрогель для лечения инфицированных ран. Материал сочетает бактериофаги — вирусы, избирательно поражающие бактерии, — и пробиотические молочнокислые бактерии. По данным News-Medical, в лабораторных культурах и модели раны кожи человека ex vivo терапия уничтожала Pseudomonas aeruginosa в течение 24 часов и полностью предотвращала образование биоплёнок.

Последовательное действие фагов и пробиотиков

Гидрогель содержит коктейль из двух типов фагов и микрогранулы с лактобактериями. Гранулы изготовили из альгината — биополимера, получаемого из морских водорослей. По замыслу учёных, фаги быстро атакуют целевые патогены и могут уничтожать бактерии, устойчивые к нескольким препаратам, не нанося вреда полезной бактериальной флоре поблизости.

Лактобактерии действуют позже: они обладают противомикробным эффектом и, по словам исследователя Empa Куна Рена, поддерживают заживление ран, способствуя регенерации тканей. Команда изучала сочетание фагов и лактобактерий в культурах бактерий in vitro и на модели кожной раны ex vivo.

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Материал активируется при наличии патогенов

Конструкцию гидрогеля разработали так, чтобы её могли расщеплять патогены Pseudomonas aeruginosa. Это должно обеспечивать высвобождение терапевтических микроорганизмов только тогда, когда в ране присутствует возбудитель. Как отметили исследователи, такой подход также может предотвращать развитие устойчивости внутри лечебного геля.

Фагово-пробиотическая комбинация не только препятствовала появлению биоплёнок, но и существенно уменьшала уже сформировавшиеся. Отдельное исследование команды Empa и Копенгагенского университета, опубликованное в журнале npj Antimicrobials and Resistance, показало, что лактобактерии нарушают формирование жгутиков Pseudomonas и изменяют поверхностную структуру патогенов. Авторы назвали результаты лабораторных тестов обнадёживающими и подчеркнули необходимость дальнейших исследований.

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