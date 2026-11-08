В Швеции 19-летнему мужчине предъявили обвинение в планировании нападения с ножом на старшую школу в городе Хальмстад на юге страны. По данным прокуратуры, он планировал ранить или убить людей от имени группировки «Исламское государство». Об этом сообщает The Local Sweden.

Обвинения и судебное разбирательство

Как заявила прокуратура, мужчина планировал совершить нападение в период с 1 марта по 13 апреля. Ему также предъявили обвинения в принадлежности к террористической организации и публичном подстрекательстве к терроризму.

Мужчину задержали в апреле, его имя не разглашается. Начало судебного процесса запланировано на 19 ноября, а слушания, как ожидается, продлятся четыре дня.

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Заявление службы безопасности

Шведская служба безопасности Säpo, проводившая досудебное расследование, заявила, что обвиняемый просматривал и распространял в интернете насильственные исламистские пропагандистские материалы. По данным службы, он заявлял о готовности принести присягу верности «Исламскому государству» и призывал других распространять сообщения этой группировки.

Руководитель операций Säpo Фредрик Халлстрём заявил, что основная угроза сейчас исходит от людей, действующих самостоятельно и выбирающих легкодоступные цели, используя простые средства, в том числе холодное оружие. Он также отметил, что молодежь и дети потребляют значительные объемы пропаганды и материалов с графическим насилием в социальных сетях и на других цифровых платформах.

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