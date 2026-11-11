В Швеции 2,82% взрослых пациентов продолжали получать опиоидные препараты в аптеках как в первые три месяца, так и через четыре–шесть месяцев после операции. Такой результат был получен в исследовании, охватившем 1 245 211 человек, прооперированных в стране в 2018–2022 годах, сообщает News-Medical.

В выборку вошли пациенты, которые в течение большей части года до операции не получали опиоиды. После хирургического вмешательства препараты в оба указанных периода получили 35 132 человека. По оценке автора работы Клаеса Хедда из Каролинского института, это соответствует примерно 7 тыс. пациентов в год в Швеции.

Факторы повышенного риска

Исследователи связали более высокую вероятность дальнейшего получения опиоидов после операции со старшим возрастом, большим числом сопутствующих заболеваний, недавним диагнозом рака, хронической болью, тревогой или депрессией, а также проблемами с алкоголем или наркотиками. Экстренное оперативное вмешательство также было связано с более высоким риском.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пациенты, получавшие опиоиды уже в первую неделю после операции, более чем вдвое чаще продолжали получать их через несколько месяцев. По словам Хедда, часть факторов риска можно определить еще до хирургического вмешательства, тогда как назначение обезболивания после операции является фактором, на который может влиять система здравоохранения.

Сокращение раннего применения

В другом исследовании с участием 842 пациентов после крупных операций на ободочной и прямой кишке опиоиды применяли по необходимости, а не по фиксированному графику, вместе с другими обезболивающими. За четыре года медианное потребление опиоидов уменьшилось на 70%. В конце периода почти каждый третий пациент не получал такие препараты в течение первых шести дней после операции.

В то же время исследователи подчеркнули, что еще предстоит выяснить, снижает ли меньшее раннее применение опиоидов риск их длительного использования после операции.

Читай нас в