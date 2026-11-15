В Швеции преступные сети всё чаще вербуют девушек и молодых женщин, в том числе для перевозки наркотиков и оружия. Банды привлекают их обещаниями быстрого заработка и признания, сообщает Tagesschau.

Женщины в преступных сетях

Согласно исследованию Шведского совета по предупреждению преступности, полиция зарегистрировала почти 10 тысяч девушек и женщин как участниц преступных сетей или лиц, связанных с ними. Всего в таких сетях было зафиксировано около 62 тысяч человек, из которых примерно 16% составляют женщины.

Девушки в этих группировках обычно имеют меньше влияния, чем парни, и реже входят в устойчивую иерархию. Они могут перевозить или хранить наркотики, участвовать в мошенничестве или подготовке насильственных преступлений. Эксперт шведского телевидения по вопросам бандитской преступности Диамант Салиху отметил, что женщинам может быть легче приблизиться к потенциальным жертвам, поскольку к ним долгое время относились с меньшим подозрением, чем к мужчинам.

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Меньше стрельбы, но риск сохраняется

В то же время уровень бандитского насилия в стране в последнее время снизился. В первом полугодии 2026 года шведская полиция зарегистрировала 39 случаев стрельбы — это наименьший показатель с начала ведения такой статистики в 2017 году. За аналогичный период предыдущего года было зафиксировано 86 случаев стрельбы. Также сократилось число атак с использованием взрывчатки.

Несмотря на это, следователи продолжают фиксировать вовлечение очень молодых людей в тяжкие преступления. В последние месяцы в нескольких делах о покушениях на убийство среди задержанных предполагаемых исполнительниц были девушки-подростки. Летом парламент Швеции решил снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 14 лет в ответ на насилие среди молодежи.

В пригородах Стокгольма родители также организуют ночные патрули, чтобы не допустить вовлечения подростков в преступные сети. В коммуне Йерфелла группы матерей и отцов по выходным обходят улицы, разговаривают с молодежью и сообщают властям о подозрительных ситуациях.

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